Incidente fatale contro un camion sulla E45: muore un giovane automobilista

Grave incidente nel pomeriggio di giovedì sulla E45, nel territorio di Ravenna, che ha avuto esito mortale. Intorno alle 16 un 24enne che viaggiava da Ravenna verso Cesena a bordo di una Volkswagen Golf, per cause ancora in corso d'accertamento, all'altezza del km 247 ha colpito un muricciolo laterale e si è cappottata andando a schiantarsi contro un camion che procedeva in direzione opposta.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con elicottero e due ambulanze, insieme ai Vigili del fuoco, ma per il giovane a bordo dell'auto non c'è stato nulla da fare, nonostante i lunghi tentativi di rianimazione. L'E45 è stata chiusa da Ravenna verso Casemurate e da Mirabilandia verso Ravenna. Il traffico diretto a Roma è deviato sulla via Dismano, mentre per i mezzi diretti verso Venezia è istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Standiana (km 243,300). Sul posto anche le squadre di Anas, oltre alla Polizia stradale di Ravenna e alla sottosezione di Polizia stradale di Bagno di Romagna, che hanno gestito i rilievi di legge alla presenza del Comandante di Bagno di Romagna.

