Incidente mortale sulla E45: traffico deviato sulla statale

Grave incidente nel pomeriggio di giovedì sulla E45, nel territorio di Ravenna. Il sinistro, che ha coinvolto anche un camion e in cui ha perso la vita una persona, si è verificato poco dopo lo svincolo di Mirabilandia. Al momento ai veicoli è imposta l'uscita obbligatoria per lo svincolo di Mirabilandia o prima. E' bloccata anche la corsia sud, per cui evitare l'ingresso sulla E45 da Ravenna. Chiusa completamente la statale da Ravenna verso Cesena e dallo svincolo di Mirabilandia verso Ravenna. Presenti sul posto i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine.

SEGUIRANNO MAGGIORI INFORMAZIONI

Foto Massimo Argnani