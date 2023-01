Tragedia stradale nel pomeriggio, violento scontro tra due auto: muore un uomo - FOTO

Ancora una tragedia stradale nella ravennate. Questa volta ad essere teatro di un incidente dalle drammatiche conseguenze è stata via Modiglianese, la strada che da Faenza porta verso Modigliana. Erano da poco passate le 16:30 di sabato pomeriggio quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Faenza, sono venuti a collisione una Fiat Panda condotta da un ottantenne residente in zona e un Pajero con a bordo un uomo sulla sessantina: dai primi rilievi pare che l'uomo a bordo della Panda si stesse immettendo sulla Modiglianese da via Pittora, mentre l'uomo a bordo del fuoristrada stesse procedendo sulla via principale con direzione Modigliana.

L'incidente è avvenuto in zona Marzeno. Dopo l'impatto la Fiat Panda è finita a bordo strada e l'uomo al suo interno è deceduto praticamente sul colpo. Sul posto sono giunti sanitari del 118 con ambulanza e auto medica ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi di rito, con deviazioni su via Pagliera. Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.