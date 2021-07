Dramma in riviera nella notte: giovane cade dal monopattino elettrico e muore

Dramma a Lido di Classe. All'alba di giovedì mattina, intorno alle 4, un passante ha notato un ragazzo a terra in viale Vespucci e ha subito dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. L'uomo, un rumeno sulla trentina che si trovava nel ravennate per lavoro, sarebbe caduto mentre viaggiava su viale Vespucci a bordo di un monopattino elettrico. Dalle prime informazioni non sarebbero coinvolti altri veicoli. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima.