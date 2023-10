Domenica di sangue sulle strade, l'impatto tra la moto e l'auto è fatale: il centauro muore sul colpo

Tragedia domenica sulla variante della Statale Adriatica nel territorio comunale di Alfonsine. Sull'incidente mortale indaga la Polizia Locale della Bassa Romagna, quello che è certo è che un motociclista in sella ad una moto di grossa cilindrata Honda viaggiava in direzione Ravenna-Ferrara, quando in pieno rettilineo c'è stato un impatto con la parte posteriore di una Dacia Sandero.

L'utilitaria procedeva nello stesso senso di marcia, il centauro, un rumeno 36enne residente nel Faentino, è morto sul colpo. L'automobilista di origini campane, del Salernitano ma residente a Ravenna, non ha praticamente riportato conseguenze. La Statale è stata interdetta alla circolazione per il tempo necessario ai rilievi di rito e alla messa in sicurezza della carreggiata. La Polizia Locale ricerca testimoni oculari che abbiano assistito all'incidente, sono invitati a contattare la Polizia Locale della Bassa Romagna o altre forze dell'ordine.