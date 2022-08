Notte di sangue, è una strage a Pinarella: 3 morti in un terribile incidente stradale

Terrificante incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Pinarella di Cervia, sulla strada che dal mare porta verso Cesena, poco distante dal ristorante "Cà Nori". Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Cervia sono venute a collisione tre mezzi: una Mercedes A180, una Fiat Panda e uno scooterone. L'impatto è stato violentissimo, tanto che il bilancio è purtroppo terribile: ci sono tre morti e tre feriti.

L'incidente si è verificato in via Bollana/Sp71bis, poco distante dall'incrocio con via Garattona, nel comune di Cervia, poco prima dell'1 di notte. Nell'incidente la Fiat Panda si è ribaltata e ad avere la peggio sono state due donne che si trovavano all'interno della piccola utilitaria: sono decedute praticamente sul colpo. La terza persona all'interno della Panda è stata ricoverata in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. La terza persona deceduta è un uomo che si trovava a bordo della moto.

Ci sono anche tre feriti: come detto, una donna a bordo della Fiat Panda e due occupanti della Mercedes. Tutti si trovano ricoverati all'ospedale Bufalini di Cesena con codici di media e massima gravità, soccorsi dai sanitari del 118 con due auto mediche e tre ambulanze. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno coadiuvato i sanitari nell'estrarre i feriti e le vittime dalle lamiere contorte delle auto.

