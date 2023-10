Si schianta col furgone contro un autobus: perde la vita un uomo

Un impatto mortale che non ha lasciato scampo a un 81enne di Ravenna alla guida di un furgone Ducato. La tragedia si è materializzata mercoledì pomeriggio intorno alle 15:30 lungo il tratto cesenate di via Romea, all'altezza del chiosco 'La Piadina del Borgo' al civico 2760, nella zona di Borgo Paglia. In base a una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale di Cesena accorsi sul posto, il furgone condotto dall'81enne avrebbe - per cause ancora in corso d'accertamento - invaso la corsia opposta, sulla quale viaggiava un autobus di linea della Start Romagna, che in quel momento era fuori servizio (a bordo c'era solo il conducente).

L'impatto è stato violento e per l'anziano alla guida del furgone non c'è stato nulla da fare, nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi del 118. Nessuna conseguenza di rilievo, invece, per l'autista del bus. La vittima è l'81enne Natale Proto, fondatore della carpenteria metallica Manuten Comic al porto di Ravenna. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi. Alla rotonda di Borgo Paglia si è posizionata una volante della Polizia di Stato per deviare il traffico per il tempo necessario a ripulire la carreggiata dai detriti e a effettuare i rilievi di rito. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, già alimentato dalla giornata di pioggia.