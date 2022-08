Anche a Solarolo la strada si tinge di sangue: moto impatta contro un'auto, muore un 44enne

E' un sabato 6 agosto maledetto quello sulle strade del ravennate. Quinta persona deceduta nel nostro territorio in meno di 24 ore. L'ultima, in ordine temporale, a Solarolo dove ha perso la vita un motociclista di 44 anni. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, intorno alle 15.30 di sabato pomeriggio l'uomo a bordo della due ruote, originario di Argenta, stava percorrendo via Pilastrino in direzione di Bagnara, ed è venuto a collisione con una Seat Arona in svolta nei pressi di via San Mauro. Nell'impatto il motociclista a bordo della Ducati è stato sbalzato a terra. Soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza ed elimedica, le condizioni del 44enne sono subito apparse gravissime: nonostante il prodigarsi dei sanitari, l'uomo è morto poco dopo.