Ancora sangue sulle strade del ravennate: tragico schianto in viale Europa, un morto

Tornano a macchiarsi di sangue le strade del ravennate. Erano da poco passate le 18 di mercoledì pomeriggio quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, si sono scontrate in maniera fronto-laterale una moto di grossa cilindrata e un suv Mercedes, che procedevano in opposte direzioni di marcia. Non sono chiare le dinamiche che hanno portato allo schianto: faranno luce i rilievi delle forze dell'ordine.

Quel che purtroppo è invece certo è che l'uomo a bordo della moto è stato sbalzato dopo l'impatto nell'asfalto. E' da subito rimasto incosciente: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno intubato e trasportato con il codice di massima gravità verso l'ospedale di Ravenna. Purtroppo i medici del nosocomio ravennate non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Lo schianto è avvenuto in viale Europa, tra i due distributori. Illeso il conducente dell'auto, un uomo residente in zona: verranno eseguiti i test come da prassi, per verificare che non fosse sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti al momento dell'incidente. Lievi le ripercussioni al traffico veicolare, nonostante l'ora di punta.