Dramma in autostrada: finisce fuori strada col camion e muore sul colpo

Ancora un incidente in autostrada, dopo quello avvenuto ieri sera sulla diramazione per Ravenna che ha visto una cisterna trasportante acido solforico rovesciarsi dopo lo scontro con un'auto. All'alba di oggi, poco prima delle 6.30, un camionista rumeno residente a Rimini di 61 anni stava viaggiando sull'A14 quando, poco prima dello svincolo per Ravenna per chi proviene da Bologna - all'altezza del chilometro 56+300 -, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo pesante, finendo fuori strada.

Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118 da Imola che hanno soccorso il camionista, ma per lui non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul colpo. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro fatale. I rilievi di legge sono stati affidati alla Polizia stradale di Ravenna, già sul posto per l'incidente della cisterna. Presenti anche i Vigili del fuoco di Imola.