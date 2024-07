Violento scontro frontale contro l'auto: giovane motociclista perde la vita

Drammatico incidente questa mattina lungo via Cervese nel Cesenate, nella zona di Calabrina al confine con il Cervese, dove un giovane motociclista ha perso la vita. Il tutto è successo verso le 9, all'incrocio con via Targhini. A scontrarsi frontalmente sono state un'auto, una Skoda, e una moto Honda che provenivano da direzioni al momento in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale di Cesena. Al vaglio anche il rispetto delle precedenze.

Alla guida dei veicoli c'erano due giovani. Ad avere la peggio, scaraventato sulla strada, è stato il motociclista, il 21enne di Cervia Alberto Stefano, che è deceduto prima di arrivare in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena. Illeso invece il conducente dell’auto, un 31enne di Gambettola. La circolazione stradale è stata sospesa per circa un’ora per garantire lo svolgimento dei rilievi da parte della pattuglia della Polizia locale intervenuta sul posto a seguito dello scontro.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday