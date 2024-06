Trovato in strada senza vita di fianco alla bici: si indaga sull'incidente

Drammatico incidente sabato mattina a Ponte Nuovo, all'incrocio tra via 56 Martiri e via del Pino. L'allarme è scattato attorno alle 9, quando un passante ha telefonato ai soccorsi segnalando la presenza di un uomo a terra incosciente in strada, vicino a una bici. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 e l'infortunistica della Polizia locale di Ravenna, ma per il ciclista non c'era già più nulla da fare. La vittima è un uomo di circa 70 anni.

Al momento sono in corso le indagini da parte della Polizia locale di Ravenna, sul posto con la squadra infortunistica, che sta cercando di chiarire la dinamica dell'incidente. Potrebbe essersi trattato di una caduta autonoma, forse causata da un malore, ma al momento tutte le ipotesi restano aperte, comprese quelle dell'investimento da parte di un altro veicolo che potrebbe essersi poi dato alla fuga.

Gli agenti controlleranno le telecamere presenti in zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Già in passato la zona era stata teatro di brutti incidenti: come quello che si verificò nel settembre 2022, quando un'automobile si cappottò finendo contro il cancello di un'abitazione.

