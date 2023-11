Finisce fuori strada e si schianta contro un albero: perde la vita sul colpo

Drammatico incidente a Conselice nel primo pomeriggio di venerdì, con un uomo che ha perso la vita. La tragedia si è verificata su via Gabriella Dalle Vacche: un automobilista di 85 anni stava viaggiando a bordo di una Peugeot 107 quando, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo dell'auto sbandando e finendo la propria corsa contro un albero.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare: l'anziano è morto sul colpo. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è anche quella di un malore improvviso. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, insieme anche ai Vigili del fuoco.