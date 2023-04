Incidente al circuito di San Pietro in Trento: motociclista in ospedale

Incidente allo storico Circuito di San Pietro in Trento nella giornata di ieri. Durante la 14esima edizione dell'evento, che porta nella frazione ravennate le moto storiche in una sfilata organizzata dal Club romagnolo auto e moto d'epoca, nel pomeriggio di domenica poco prima delle 15.30 sono venuti a collisione, durante la sfilata dei bolidi in via Taverna, una moto Guzzi e un Mosquito Garelli, una bicicletta con motore con scoppio a rullo.

Ad avere la peggio è stato l'uomo al volante della bicicletta a motore, rovinato sull'asfalto ma fortunatamente rimasto coscente. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e auto medica e portato all'ospedale Bufalini di Cesena.