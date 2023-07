Si schianta con la moto contro un furgone: 18enne grave in ospedale

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi nella frazione di Cortina di Russi. Erano circa le 13.15 quando un 18enne bolognese, che stava viaggiando sulla via San Vitale in sella a una moto 125, nel tratto tra la rotonda di Russi e il ponte sul Lamone verso Bagnacavallo improvvisamente si è scontrato con un furgone Volkswagen Caddy che proveniva dalla direzione opposta e stava svoltando a sinistra per immettersi in un parcheggio. Nel violento impatto, il giovane è stato sbalzato dalla moto finendo sotto a un Range Rover parcheggiato.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Il 18enne, rimasto sempre cosciente, ha riportato traumi importanti a un arto inferiore. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia locale di Russi.

Foto Massimo Argnani