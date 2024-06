Si schianta contro il furgone durante l'inversione di marcia: motociclista grave in ospedale

Grave incidente venerdì a Ravenna all'incrocio tra via Bassette e via Di Vittorio. A scontrarsi, poco prima delle 14, sono stati un furgone fiorino e un motociclista. Dalle prime informazioni pare che il furgone stesse viaggiando su via Bassette verso il cimitero quando, giunto all'intersezione con via Di Vittorio, avrebbe effettuato un'inversione di marcia. La moto, che viaggiava dietro di lui, non ha fatto in tempo a frenare, scontrandosi frontalmente con il fiorino sulla fiancata sinistra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato il motociclista in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. L'uomo a bordo del furgone, invece, è stato portato all'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità per i controlli del caso. Il ferito, sottoposto ai controlli anti-alcol e droghe, è risultato negativo. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.