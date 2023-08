Si schiantano contro un'auto mentre vanno in moto: due minori gravi in ospedale

Un altro grave incidente si è verificato oggi al confine tra la provincia di Ravenna e quella di Bologna. Lo schianto è avvenuto a Bagnara di Romagna attorno alle 15.30, all'incrocio tra via Lunga e via Cappelle, dove sono venute a collisione un'auto e una moto con a bordo due minori. I due stavano viaggiando in sella alla 125 su via Cappelle quando, giunti all'intersezione con via Lunga, non si sono accorti che da quella via arrivava una Opel Corsa condotta da un anziano, che non ha potuto evitare l'impatto.

Sul posto è precipitato il personale del 118 con due ambulanze e due elicotteri, che ha soccorso i due minori sbalzati a terra trasportati poi all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Illeso invece l'automobilista. Per i rilievi di legge e per gestire la viabilità è intervenuta la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.