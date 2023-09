77enne sulla moto da enduro colpito dal muletto che trasporta uva: centauro in ospedale

È stato colpito da un muletto carico di uva raccolta nella vendemmia. Singolare incidente questa mattina tra Bagnacavallo e Villanova. Erano circa le 9.30 quando un uomo, un 77enne, stava percorrendo via Cogollo da Bagnacavallo verso Villanova in sella a una moto da enduro Ktm. Giunto all'altezza del civico 30, il motociclista è stato colpito da un muletto che usciva da un'abitazione alla sua destra. Il conducente, un uomo di circa 70 anni, non si è accorto dell'arrivo del motociclista.

Il 77enne ha impattato contro la cassa anteriore posta sulle forche del muletto, che trasportava uva, ed è rovinato sull'asfalto, rimanendo cosciente. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno trasportato il ferito - che ha riportato diversi traumi - all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. La strada è stata chiusa al traffico dalla Polizia locale della Bassa Romagna, intervenuta per i rilievi di legge.