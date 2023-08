Si schianta con la moto nella rotonda: grave incidente in piena notte

Grave incidente in piena notte all'altezza della rotonda dei Pinaroli a Marina di Ravenna, tra via Trieste e viale della Pace. Attorno alle 2.55 un ragazzo, un 26enne romano, stava viaggiando in sella alla sua moto, quando per cause ancora in corso d'accertamento giunto alla rotonda, invece di curvare, ha tirato dritto finendo in mezzo alla rotatoria, venendo sbalzato via dalla due ruote e rovinando malamente a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Il giovane, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna. L'anno scorso nella stessa rotonda si verificò un incidente molto simile.