Motociclista e scooterista si schiantano contro la spazzatrice: tre persone in ospedale

Scontro tra tre mezzi nella prima mattinata di oggi in Darsena. L'incidente è avvenuto attorno alle 8 all'altezza del civico 13, poco dopo la farmacia nel tratto verso via Lanciani. A venire a collisione sono state una moto Yamaha, uno scooter Piaggio e una spazzatrice stradale, con i mezzi a due ruote che viaggiavano da Marina verso il centro e hanno impattato contro la fiancata sinistra della spazzatrice.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con tre ambulanze e auto medica. I tre feriti, rimasti tutti coscienti, sono stati portati in ospedale: i due giovani a bordo di moto e scooter, entrambi di circa 25 anni, all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità; l'addetto alla pulizia delle strade ha riportato un piccolo trauma, per il quale è stato comunque portato in ospedale a Ravenna per le cure del caso.

Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna, che ha anche gestito la viabilità chiudendo il tratto di via Trieste interessato dall'incidente deviando il traffico.