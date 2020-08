Incidente nella notte al mare, auto colpisce una Vespa all'incrocio

Incidente nella notte sulle trafficate strade delle località marittime. Intorno alle 2 della notte tra sabato e domenica è avvenuto lo schianto tra una Fiat Punto e una Vespa, all'intersezione tra via Po e via Sirotti, a Porto Corsini. Per fortuna nessuno dei coinvolti si è ferito in modo grave. Ad aver avuto la peggio è stato il conducente della Vespa, un uomo di 32 anni, sbalzato con il suo mezzo in terra.

Secondo le prime ricostruzione della Polizia Locale, giunta sul posto, il motociclo stava percorrendo via Sirotti in direzione del porto, quando da una laterale è sopraggiunta una Punto con 3 ragazzi a bordo della provincia di Bologna e di Milano. L'impatto è avvenuto all'intersezione e anche l'auto ha finito la sua corsa contro un albero a bordo strada. Nessun ferito a bordo della Punto. Sul posto li soccorritori del 118, con l'auto medicalizzata e un'ambulanza. Il centauro è stato portato all'ospedale di Ravenna con un codice di media gravità.

(Foto MAssimo Argnani)