Perde il controllo dell'auto e si cappotta, automobilista elitrasportato al "Bufalini"

Paurosa carambola nella notte tra sabato e domenica con un automobilista che è stato trasportato con l'eliambulanza al "Bufalini" di Cesena dopo l'incidente. Il sinistro si è verificato intorno all'1 in via Cortina vecchia nel territorio di Russi quando un 45enne, al volante di una Lancia Musa, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, stava procedendo in direzione di San Vitale quando ha perso il controllo del mezzo mentre affrontava una curva verso sinistra. I primi rilievi indicherebbero che il guidatore, quando si è accorto che le ruote stavano finendo nel fossato che costeggia la carreggiata, avrebbe tentato una brusca sterzata per effetto della quale la Musa ha iniziato a cappottarsi per poi terminare la sua corsa ruote all'aria. I residenti della zona, sentito il fracasso, hanno dato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, e i vigili del fuoco. Il 45enne è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo e, sotto choc, è stato preso in carico dai sanitari che viste le sue condizioni hanno allertato l'eliambulanza da Bologna. Stabilizzato, l'uomo è stato poi trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità.