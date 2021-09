Per evitare la botta contro il furgone sbanda e finisce nel fosso: donna incinta portata in ospedale

Attimi di panico per un incidente alle porte di Lugo. E' accaduto martedì intorno alle 16.30 nei pressi della dogana di Lugo. Un'auto con a bordo tre passeggeri, un uomo e due donne, stava infatti percorrendo via Alberico da Barbiano in direzione Cotignola, mentre dalla parte opposta giungeva un furgone Peugeut guidato da un 40enne che stava per svoltare in piazza della Dogana. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell'auto, una Volkswagen Golf, ha tentato una manovra per evitare lo scontro finendo poi fuori strada.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi del 118 con due ambulanze e un elicottero. A bordo dell'auto era presente una 22enne in stato di gravidanza e, proprio per svolgere controlli più approfonditi, i medici hanno deciso di trasportarla d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Portata invece al vicino ospedale di Lugo l'altra donna, mentre i conducenti di auto e furgone hanno rifiutato i soccorsi. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna per gli accertamenti del caso e per regolare il senso unico alternato sulla strada durante le operazioni di soccorso.