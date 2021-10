Il camion si ribalta: traffico bloccato sulla strada provinciale

Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti per deviare il traffico in attesa che il mezzo sia spostato

Traffico bloccato sulla strada provinciale. A causa del ribaltamento di un camion cassonato avvenuto intorno alle 15.30 di venerdì, la SP 8 Naviglio è interrotta alla circolazione stradale nel tratto compreso fra via Reale ad Alfonsine e la frazione di Villaprati di Bagnacavallo. Per fortuna il conducente è rimasto illeso. Sul posto è intervenuta la Polizia locale della Bassa Romagna per deviare il traffico in attesa della gru che dovrà spostare il mezzo pesante.