Auto cappottata abbandonata alla rotatoria fa scattare l'allarme dei mezzi di soccorso

I primi a segnalare la situazione sono stati alcuni automobilisti di passaggio che, poco prima delle 7 di domenica, hanno dato l'allarme per una vettura cappottata al centro della rotatoria di via Belgio a Ravenna. La macchina dei soccorsi si è mobilitata immediatamente e, a sirene spiegate, sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e quelli dei vigili del fuoco. Sanitari e personale del 115 si sono trovati davanti una Ford Focus che, dopo aver tirato dritto alla rotonda, si è cappottata facendo un volo di diversi metri per poi terminare la carambola a ruote all'aria. Uno scenario molto preoccupante ma, all'interno dell'abitacolo e nei pressi della vettura, nonostante le ricerche non sono stati trovati feriti. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Municipale con gli agenti che hanno ricostruito come la Ford fosse arrivata da via delle Industrie e stesse procedendo in direzione del centro. L'ipotesi più accreditata è che quanti si trovassero a bordo dopo la carambola siano riusciti ad uscire dalla carcassa del veicolo sfondando il lunotto per poi allontanarsi. Sono in corso gli accertamenti per identificare il proprietario della vettura.