Auto esce di strada e prende fuoco: tanta paura per nonna e nipote

L'auto finisce nel fosso e viene divorata dalle fiamme: si è sfiorata una tragedia giovedì nei pressi di Alfonsine. Tutto è accaduto poco dopo le 13, in via Stroppata, dove una donna di 70 anni e suo nipote stavano procedendo a bordo di una Fiat Panda in direzione Alfonsine-Fusignano. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sarebbe uscita di strada terminando la propria corsa nel fosso che costeggia la via e la vettura, alimentata a Gpl, avrebbe subito preso fuoco.

La donna e il nipote sono stati tratti rapidamente in salvo grazie agli operatori di un’ambulanza che si trovava nei paraggi. Sul posto sono poi giunti i Vigili del Fuoco di Lugo e di Ravenna per domare il rogo che ha incenerito l'auto. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia Locale della Bassa Romagna che ha regolato il traffico sulla strada, chiusa per alcuni minuti per consentire l'intervento dei soccorsi.