Schianto frontale sulla via Ravegnana, coinvolti due mezzi: due feriti - FOTO

Non sono fortunatamente in pericolo di vita e non versano in gravi condizioni i due occupanti delle auto che, nella mattinata di sabato intorno alle 9, sono stati coinvolti in un incidente stradale su via Ravegnana, al confine tra i territori di Faenza e Russi non distante dal Bar De Rosa. Le auto coinvolte, un'Audi e una Peugeot, sono finite nel fosso che costeggia La carreggiata. Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale, mentre i sanitari del 118 hanno operato con l'elisoccorso e due ambulanze. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi