L'auto sbanda e "vola" in un campo, paura per un uomo estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale

Paura per un incidente avvenuto poco dopo le 11:30 di domenica lungo via Mandriole a Ravenna, poco prima del ponte Zanzi. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, un 78enne faentino residente a Ravenna ha perso il controllo della sua Fiat Punto, ha sbandato finendo la sua corsa nella scarpata.

Un volo impressionante, sono subito scattati i soccorsi chiamati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Sono arrivati sul posto l'ambulanza, l'elisoccorso, i Vigili del fuoco di Ravenna muniti di autogru, la Municipale di Ravenna per i rilievi di rito. Nonostante il 'volo' giù nel campo il 78enne è rimasto cosciente, i vigili del fuoco hanno estratto il ferito dalle lamiere, successivamente è stato trasportato con un codice di media gravità al "Bufalini". Inevitabili le ripercussioni sul traffico per il tempo necessario ai soccorsi.