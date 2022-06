Drammatico schianto sull'Appennino, uomo finisce con la moto nel dirupo: è gravissimo

Si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena il motociclista di 38 anni della provincia di Ravenna che, nella mattinata di sabato, è letteralmente 'volato' nel dirupo a bordo della sua moto mentre percorreva il passo dei Mandrioli, tra Romagna e Toscana tra i territori di Bagno di Romagna e Badia Prataglia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine l'uomo è finito con il mezzo nella scarpata, tanto che è dovuto intervenire anche il Soccorso Alpino per soccorrere il ferito. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, allertati da due amici che erano con l'uomo, con un'ambulanza e l'auto medica, nonché l'elicottero del Soccorso Alpino. Il personale medico ha praticato le prime cure del caso al motociclista, per poi caricarlo sull'elimedica che lo ha condotto in codice rosso al nosocomio cesenate. Le sue condizioni sono definite gravi. Sul posto per i rilievi i Carabinieri. Il sinistro si è verificato poco prima delle 10 di sabato mattina, in località Racetto