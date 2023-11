Travolta in retromarcia mentre aiuta il marito nell'inversione: grave in ospedale

Singolare incidente nel pomeriggio di martedì a Chiesuola di Russi. Attorno alle 15.30 un uomo e una donna, marito e moglie, stavano viaggiando a bordo di un suv lungo via Chiesuola. Giunti al punto in cui la strada si interrompe per via di alcuni lavori, l'uomo alla guida ha iniziato le manovre per fare inversione.

A quel punto la donna è scesa dall'auto per aiutare il marito da fuori dandogli indicazioni, ma l'uomo nel fare manovra nella strada stretta ha inavvertitamente colpito la moglie durante la retromarcia, tramortendola.

La donna, una 68enne, è stata soccorsa dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza e auto medica. Una volta constatate le gravi condizioni della donna, che ha riportato traumi importanti, si è deciso di fare intervenire anche l'elicottero, con il quale la ferita è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Russi.