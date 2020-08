Schianto nel pomeriggio tra due auto, una donna grave al "Bufalini": durante i soccorsi un'ambulanza coinvolta in un altro incidente

E' di tre feriti, di una donna in gravi condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita, il bilancio dell'ennesimo schianto nelle strade del ravennate. Quest'ultimo è avvenuto nel pomeriggio di sabato a Santerno, in via Santerno Ammonite dove, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Municipale di Ravenna, sono venute a collisione due auto: una Fiat Bravo e un'Alfa, che procedevano in opposte direzioni di marcia.

A bordo dell'Alfa vi erano due persone di mezza età: un uomo, che ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato a Ravenna, e una donna che invece è stata portata in elimedica dal 118 al Bufalini di Cesena. E' sempre comunque rimasta cosciente e non è in pericolo di vita. Ferite lievissime, invece, per l'occupante della Bravo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Ravenna. Delle due ambulanze dirette verso il luogo dell'impatto, una, a sua volta, è stata coinvolta in un incidente stradale fortunatamente di lieve entità: nessun ferito.