Terribile schianto nella notte, l'auto ridotta ad un ammasso di lamiere: grave una ragazza di 31 anni

Spaventoso incidente stradale poco dopo la mezzanotte tra martedì e mercoledì a Santerno, in via Santerno Ammonite all'altezza del civico 324. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Ravenna, una ragazza di 31 anni è finita fuori strada con la propria vettura, una Citroen, andando ad impattare violentemente contro la parete di un tombinamento a lato della sede stradale.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno estratto la ragazza dalle lamiere contorte del'auto, le hanno praticato le prime cure del caso per poi trasportarla con il codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Sono stati richiesti gli accertamenti di rito per l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti o alcol nel sangue.