Schianto all'incrocio, scooter finisce contro un'auto: uomo grave in ospedale

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di lunedì lungo via Trieste, all'intersezione con via dell'Idrovora. Attorno alle 18 un'auto, una Suzuki, stava uscendo da via dell'Idrovora per immettersi su via Trieste, senza accorgersi che dalla propria sinistra arrivava uno scooter di grossa cilindrata. L'impatto è stato inevitabile, con il mezzo a due ruote che è volato nel fosso a lato della strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale lo scooterista ferito - un uomo di 63 anni rimasto sempre cosciente - è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna, che ha gestito il traffico a senso unico alternato.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday

Foto Massimo Argnani