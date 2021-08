Si schianta contro il segnale stradale: scooterista portato d'urgenza in ospedale

Violento incidente nel pomeriggio di venerdì. E' accaduto intorno alle 16.30 in strada Entirate fra le località di Traversa e Villanova di Bagnacavallo. A farne le spese è un faentino di circa 50 anni che, a bordo del suo scooter Benelli 50, stava percorrendo la strada in direzione Villanova quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo mentre affrontava una semicurva e ha quindi urtato un segnale stradale. A dare l'allarme sono stati gli abitanti della casa più vicina che hanno sentito il violento impatto.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi del 118, con ambulanza ed elicottero, che hanno stabilizzato sul posto l'uomo, incosciente, prima di portarlo all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto anche la Polizia Locale della Bassa Romagna per i rilievi del caso. La strada è restata bloccata per il tempo necessario a prestare soccorso allo scooterista.