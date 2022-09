Rovina a terra con la moto, le sue condizioni sono gravi: 48enne trasportato in elimedica al Bufalini

Grave incidente stradale domenica mattina, poco prima delle 11, sulla provinciale Felisio a Solarolo, all'altezza del civico 5. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina, un motociclista 48enne residente a Ravenna ha perso il controllo della propria Bmw, a quanto sembra senza il coinvolgimento di altri veicoli. L'uomo è stato sbalzato dalla moto ed è finito rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che i sanitari del 118 hanno deciso per il trasporto immediato con l'elimedica all'ospedale Bufalini di Cesena, con il codice di massima gravità.