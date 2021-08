Spaventoso incidente al 'solito' incrocio tra Dismano e Adriatica: coinvolte un'auto e un furgoncino

Spaventoso incidente domenica mattina, per fortuna senza gravi conseguenze, nel "solito" incrocio, regolato da impianto semaforico, tra la via Dismano e l'Adriatica, a Ravenna. Erano da poco passate le 7 quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Ravenna, si sono scontrati un Nissan Qashqai con a bordo 2 persone che procedeva sull'Adriatica in direzione Rimini e un furgoncino Nissan Nv200, che transitava in via Dismano provenendo da Cesena, alla cui guida vi era un uomo sulla settantina. Nel violento urto tra i due mezzi, il furgoncino si è girato su sé stesso mentre il Qashqai ha proseguito per una ventina di metri la sua corsa, per poi arrestarsi.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un'auto con il medico a bordo: gli occupanti della vettura hanno rifiutato le cure dei sanitari del 118 mentre il conducente del furgoncino è stato estratto dall'abitacolo e poi trasportato a Cesena con un codice di media gravità. Durante i soccorsi è comunque rimasto sempre cosciente. La corsia in direzione Rimini è stata chiusa al traffico circa 45' per permettere i soccorsi, per poi essere riaperta temporaneamente ad una sola corsia di marcia. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare. Nella serata di ieri, altro grave incidente stradale: questa volta a Bagnara (foto e articolo qui)