Coinvolto il preparatore atletico del Ravenna Calcio nella paurosa carambola

Tanta paura per Marco Torelli, il 54enne preparatore atletico del Ravenna Calcio, rimasto coinvolto in un incidente stradale nella prima mattinata di lunedì. La carambola si è verificata in località Ca' Bosco verso le 8.30 e, dai primi riscontri, pare che il ferito fosse in sella a uno scooterone Suzuki Burgman e da via Cerba abbia svoltato in direzione di via Sant'Alberto. In quel momento in senso opposto stava arrivando una Hyundai Atos guidata da un giovane straniero che, pare, si sia allargato nell'affrontar ela curva invadendo la corsia di marcia del due ruote. Torelli è stato centrato in pieno e, nello scontro, sbalzato dallo scooterone andando a carambolare lungo l'argine destro del canale Cerba per terminare il volo a pochi centimetri dall'acqua.

E' scattato l'allarme e, sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto a calarsi lungo l'argine per recuperare il ferito e affidarlo ai soccorritori. Nell'impatto il preparatore atletico avrebbe riportato una seria frattura agli arti inferiori e, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato al "Bufalini" di Cesena con un codice di media gravità. Poco dopo l'incidente, all'incrocio si è trovato a passare anche l'allenatore del Ravenna Calcio, Andrea Dossena. Anche lui, come Torelli, si stava recando al campo di Glorie per una sessione di allenamento della squadra. Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale.