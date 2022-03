Perde il controllo dello scooter e vola a terra: ferito un uomo - FOTO

Incidente stradale sabato sera intorno alle 19 a Godo di Russi dove un uomo di 72 anni è caduto dallo scooter sul quale viaggiava in via Godo Vecchia, all'altezza del civico 242. L'uomo è rimasto cosciente ed è stato soccorso dal personale del 118 con automedica e ambulanza: l'uomo ha riportato ferite agli arti inferiori ed è stato trasportato in "codice 3" al Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi di legge La Polizia Locale di Russi. Dai primi rilievi sembra non siano coinvolti altri veicoli