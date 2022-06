Paurosa carambola all'alba, 21enne incastrato tra le lamiere dell'abitacolo

Paurosa carambola all'alba di giovedì sulla via Canale Molinetto con un 21enne rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto. L'incidente è avvenuto verso le 5 quando, secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava da solo al volante di una Seat Ibiza che da Punta Marina stava procedendo in direzione di Ravenna. Per cause ancora in corso di accertamento, l'automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo sbandando verso la sua sinistra per poi andare a schiantarsi contro gli alberi che costeggiano la carreggiata. Un impatto tremendo che ha completamente distrutto il muso dell'auto che ha poi terminato la propria corsa nella pista ciclabile. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata e i vigili del fuoco. Il personale del 115 ha provveduto a liberare il 21enne, rimasto incastrato tra le lamiere, e a mettere in sicurezza la Seat alimentata a metano. I sanitari hanno stabilizzato il ragazzo, rimasto sempre cosciente, per poi trasferirlo al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. In via Canale Molinetto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a chiudere la strada in direzione di Ravenna per permettere i soccorsi mentre gli agenti della Municipale hanno effettuato i rilievi di rito per accertare con esattezza la dinamica del sinistro.