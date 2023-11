Incidente sull'Adriatica: disagi alla circolazione per la strada chiusa per un paio di ore

A causa di un incidente stradale che ha coinvolto tre auto è stata temporaneamente interdetta al traffico la strada statale 16 “Adriatica”, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 171 a Cervia. Nel sinistro, avvenuto intorno alle 15 - le cui cause sono ancora in corso di accertamento – sono rimasti coinvolti tre veicoli. Sul posto erano presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Presenti anche i vigili del fuoco. La viabilità è stata poi ripristinata un paio di ore dopo. Disagi per la circolazione lungo l'arteria stradale. Lo schianto è avvenuto tra tre vetture, con due feriti lievi.