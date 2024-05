Dopo lo schianto col furgone arriva l'ambulanza: ma l'automobilista si dà alla fuga

Incidente curioso questa mattina sulla Cervese. Il sinistro si è verificato attorno alle 8 tra l'abitato di Tantlon e la statale Adriatica. Un uomo stava viaggiando verso Tantlon su un'auto, una Fiat Doblò, quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo sbandando a sinistra, colpendo un furgone che procedeva nella direzione opposta. L'uomo a bordo del furgone ha provato a evitare lo scontro, ma l'impatto è stato inevitabile, con l'auto che è finita capovolta su un fianco nel campo adiacente alla strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza, ma prima che arrivassero il conducente del Doblò si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. L'uomo a bordo del furgone, invece, è stato portato all'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità per gli accertamenti del caso. Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale di Cervia, che ha chiuso il tratto di strada interessato dall'incidente per circa un'ora.