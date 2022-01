Guida con un tasso alcolemico 4 volte sopra al limite e finisce fuori strada: patente ritirata

Nella notte fra lunedì e martedì, poco dopo l’una, una donna di 25 anni è uscita di strada mentre era alla guida di una Peugeot in via della Chimica a Ravenna. Gli agenti della sezione Pronto intervento della Polizia locale sono intervenuti e hanno sottoposto la donna alla prova etilometrica. È risultata positiva con un tasso alcolemico di molto superiore a quello consentito: le due prove effettuate, infatti, hanno evidenziato un tasso pari a 2.10 e 2.30 grammi per litro, rispettivamente alla prima e alla seconda prova. Il limite previsto dalla legge è di 0,5.

La 25enne è stata, quindi, deferita all'autorità giudiziaria per guida sotto l'influenza dell'alcol aggravata dall'aver causato un incidente stradale. Le è stata immediatamente ritirata la patente e il veicolo, non più circolante, è stato affidato al proprietario. Inoltre, le è stata contestata la violazione dell’art. 141 del Codice della strada “Perdita di controllo veicolo”.