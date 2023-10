Violento schianto all'incrocio, il furgone si ribalta in strada: donna in ospedale

Brutto incidente questa mattina, attorno alle 10.45, alle Bassette di Ravenna, dove un'auto e un furgone si sono scontrati nella zona industriale all'incrocio tra via Benedetto Ricasoli e via Maria Bassi.

Dalle prime informazioni pare che un uomo alla guida di un furgone, che viaggiava su via Ricasoli verso nord, sia finito contro una Citroen C3 condotta da una 70enne che procedeva su via Bassi. Nello scontro, il furgone si è rovesciato su un fianco finendo in mezzo alla strada.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, che hanno trasportato la donna ferita all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. L'uomo, illeso, ha rifiutato le cure dei sanitari. Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale di Ravenna. Presenti anche i Vigili del fuoco per aiutare nei soccorsi e nella rimozione dei mezzi incidentati.