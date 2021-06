Schianto frontale nel pomeriggio tra un'auto e uno scooterone: ferito un uomo, è ricoverato al "Bufalini"

L'impatto è stato particolarmente violento e il motociclista è volato a terra. Per fortuna è rimasto sempre cosciente e non ha riportato traumi particolarmente importanti

Poteva andare decisamente peggio all'uomo di mezza età residente nel ravennate che, nel pomeriggio di sabato intorno alle 16, è stato protagonista di un brutto incidente stradale in via Bonifica, all'interno del comune di Ravenna. Per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale bizantina l'uomo stava procedendo a bordo del proprio scooter in direzione di Lido Adriano quando, nell'affrontare una curva a destra, è piombato contro una Golf condotta da un uomo che procedeva nella direzione opposta, verso Porto Fuori. A quanto pare dai primi rilievi, l'impatto è avvenuto nella corsia di marcia dell'auto.

L'impatto è stato particolarmente violento e il motociclista è volato a terra. Fortunatamente, però, è rimasto sempre cosciente e non ha riportato traumi particolarmente importanti. Per sicurezza è stato comunque trasportato al Bufalini di Cesena con un codice di media gravità dai sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza ed elimedica. La strada è rimasta temporaneamente bloccata per consentire i soccorsi, per poi essere stata riaperta con senso unico alternato. Illeso l'automobilista alla guida della Volkswagen.