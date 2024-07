Scontro tra due auto, una finisce ribaltata nel fosso: quattro feriti - FOTO

Poteva avere un bilancio decisamente peggiore l'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato a Ravenna, nella strada che porta verso Punta Marina, in via Destra Canale Molinetto intorno alle 11.30. Il sinistro si è verificato nei pressi del distributore di benzina.per caso ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Ravenna, si sono scontrate una Kia con a bordo tre donne e una 500 condotta da un uomo.

Nel violento urto la piccola utilitaria condotta dall'uomo è finita cappottata nel fosso sulla destra della propria direzione di marcia, mentre la Kia è rimasta sulla sede stradale. I feriti più gravi, anche se non in pericolo di vita, sono stati trasportati all'ospedale di Cesena in codice giallo: si tratta dell'uomo a bordo della 500 e di una delle donne dell'altra vettura. Portate dal 118 all'ospedale di Ravenna le altre due occupanti della Kia. Sul posto oltre i sanitari del 118, anche la Polizia di Stato.

Il ragazzo a bordo della 500 attualmente in osservazione in ospedale per commozione cerebrale, dopo aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici, è stato trovato in possesso di una bustina nascosta nella mutande, sembrerebbe di droga. Il personale medico che ha effettuato il rinvenimento ha contattato l'operatore di centrale operativa per richiedere l'intervento delle forze dell'ordine presso la struttura sanitaria.