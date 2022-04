Si scontra con un'auto e finisce cappottato nel giardino di un'abitazione

E' volato fuori strada ed è finito con l'auto cappottata nel giardino di una casa. Lunedì pomeriggio a Villanova di Bagnacavallo un'auto, una Citroen C3 condotta da un 30enne, si è scontrata all'incrocio tra via Cocchi e via Aguta con un'Alfa Romeo Giulietta con a bordo una coppia di 60enni. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro, sta di fatto che il 30enne ha colpito con l'auto la recinzione di una casa e una seconda auto lì parcheggiata, finendo poi cappottato nel giardino della stessa abitazione.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanze ed elicottero, con il quale il 30enne è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena. Meno gravi le condizioni del 60enne al volante della Giulietta, portato all'ospedale di Lugo. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, insieme ai Vigili del Fuoco.