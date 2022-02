Schianto improvviso tra un furgone ed un'auto: tre feriti trasportati al "Bufalini" di Cesena

E' fortunatamente di tre feriti lievi il bilancio di un incidente stradale avvenuto venerdì mattina, poco dopo le 8, in via Dismano poco distante dell'abitato di Borgo Faina, tra il sottopassaggio della E-45 e l'incrocio con via Beveta. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna sono venute a collisione un furgone commerciale cassonato che procedeva su via Dismano con direzione Cesena, condotto da un uomo, e una Fiat 500X con a bordo due donne.

Nell'impatto, particolarmente violento, il furgone è rimasto sulla sede stradale mentre la 500X è finita nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul luogo dell'impatto si sono precipitati i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto con il medico a bordo, i Vigili del Fuoco di Ravenna e la Polizia Locale bizantina con diverse pattuglie. Fortunatamente le condizioni dei tre feriti sono apparse subito di lieve entità, ma sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale Bufalini di Cesena. Via Dismano è rimasta chiusa al traffico completamente per circa 45 minuti. Al momento della stesura dell'articolo la viabilità procede sulle strade alternative