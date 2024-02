Camion esce di strada e si ribalta su un fianco: interviene l'elicottero dei soccorsi

Brutto incidente nel pomeriggio di mercoledì tra San Potito e Bagnacavallo, nel territorio di Lugo, dove si è verificato un incidente lungo via Macallo. Un camionista, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo pesante, finendo fuori strada cappottandosi su un fianco a cavallo tra la carreggiata e un fossato laterale.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, insieme ai Vigili del fuoco di Lugo con la gru da Ravenna. Il ferito, uscito dal camion autonomamente, è stato poi portato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. È intervenuta anche la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che ha chiuso il tratto di strada interessato dall'incidente per permettere i soccorsi e i rilievi. La strada alle 17 è stata riaperta a senso unico alternato.

Foto Massimo Argnani