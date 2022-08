Ancora uno spaventoso incidente: ragazzo finisce fuori strada con l'auto e si ribalta più volte

Spaventoso incidente, fortunatamente senza grosse conseguenze, nella notte tra sabato e domenica in via Marabina intorno alle 4. Un ragazzo di 34 anni stava procedendo con direzione di marcia Lido di Dante - Ravenna quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo dopo una semicurva ed è volato nel campo che costeggia la carreggiata, ribaltandosi più volte.

Alcuni automobilisti hanno subito chiamato i soccorsi, con il 118 che è giunto sul posto con un'ambulanza e l'auto con il medico a bordo. Fortunatamente, nonostante lo spaventoso incidente, il ragazzo non ha riportato grossi traumi ed è riuscito ad uscire sulle proprie gambe dalla vettura. E' stato trasportato con codice di media gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, ma le sue condizioni sono sostanzialmente buone. Sul posto per i rilievi di rito la Polizia Locale. Presenti anche i Vigili del Fuoco per coadiuvare le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'auto. Al giovane saranno fatti gli esami tossicologici del caso per verificare se, durante la guida, fosse sotto l'effetto di alcol o droghe.