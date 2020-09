Causa un incidente e scappa: 'pirata' scoperto grazie a telecamere e testimoni

Ancora un "pirata" sulle strade ravennati. Lunedì 14 settembre alle 19:00 gli agenti della Polizia locale sono intervenuti in via Pinarella, a Cervia, per effettuare i rilievi di un incidente stradale con feriti. Sul posto era presente un ciclomotore Ape Piaggio Car il cui conducente, un 82enne cervese, dopo essere stato sottoposto alle prime cure mediche dei sanitari era stato trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena in Medicina d'Urgenza, mentre il conducente del veicolo che aveva causato l’incidente si era allontanato, dileguandosi senza prestare soccorso.

Dai primi accertamenti, dalle testimonianze raccolte ma soprattutto grazie al sistema di videosorveglianza e ai varchi di lettura targhe, l’attenzione degli agenti della Polizia locale si è concentrata su un autocarro di una società di servizi del forlivese, che corrispondeva per le caratteristiche al veicolo allontanatosi. Mentre erano in corso le verifiche del caso per identificare il conducente, questi il giorno successivo si è presentato spontaneamente presso gli uffici del Comando di Polizia locale di Cervia, ammettendo le sue responsabilità. A seguito dei fatti accertati il conducente, un 34enne cervese, è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per essersi reso responsabile di fuga e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale con feriti che lo vedeva coinvolto.

"Le preziose testimonianze delle persone e i sistemi di videosorveglianza sono stati determinanti per svolgere un’indagine accurata che portasse a individuare il responsabile - commenta il comandante della Polizia locale di Cervia Sergio Rusticali - Sempre più sono frequenti le situazioni di omissioni di soccorso, per questo è indispensabile la collaborazione di tutti nel testimoniare quanto visto, al fine del buon esito delle indagini e per chiarire con certezza l’accaduto".